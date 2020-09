Milan, comunicato ufficiale: ecco il nuovo Chief Communications Officer

MILANO – Tramite un comunicato ufficiale diramato sul proprio sito internet, il Milan ha annunciato l’arrivo di Pier Donato Vercellone nella veste di nuovo Chief Communications Officer: “AC Milan è lieta di annunciare la nomina di Pier Donato Vercellone a nuovo Chief Communications Officer. La nomina di Vercellone rientra nel percorso di costante rafforzamento per il successo del Club.

Vercellone, in carica da oggi, lunedì 7 settembre, ha un’esperienza quasi trentennale nella comunicazione internazionale avendo ricoperto il ruolo di PR Director per Nike Europe, oltre a ruoli senior nel marketing e nella comunicazione per Telecom Italia e per il Comune di Milano, dove era responsabile della promozione del marchio della città di Milano. Più recentemente, ha lavorato come Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Sisal, azienda leader nel settore dei giochi e delle scommesse.

Pier Donato guiderà il Team Comunicazione in un periodo emozionante per il Club che ha intrapreso il percorso per il progressivo ritorno nell’élite del calcio europeo, anche attraverso il progetto del nuovo stadio”.