Milan, ci siamo: fumata bianca ad un passo per il rinnovo di Donnarumma

MILANO – Secondo quel che riferisce SportMediaset, l’accordo fra il Milan e Gigio Donnarumma per il rinnovo contrattuale sarebbe ormai ad un passo. L’attuale contratto scade il 30 giugno 2021, ma le parti, negli ultimi giorni, si sono sensibilmente avvicinate all’intesa definitiva per il prolungamento. La proposta del Milan consiste in un quadriennale da 7 milioni di euro a stagione, mentre Mino Raiola, agente del giovane portiere, spinge per un contratto di tre anni a 8 milioni. La distanza c’è ancora, ma è tutt’altro che incolmabile. La tanto attesa fumata bianca è davvero molto vicina e probabilmente arriverà prima della fine dell’anno.