MILANO – Oggi pomeriggio, alle ore 14, Daniele Bonera e Diogo Dalot parleranno in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello, per presentare la partita contro il Celtic in programma domani sera a San Siro, valida per la penultima giornata del girone H d’Europa League. La conferenza è visibile in diretta su Milan Tv e sull’applicazione ufficiale del club rossonero, mentre sul nostro sito potete seguire il live testuale.