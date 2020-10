Milan, Calhanoglu fulcro del gioco: numeri pazzeschi per il turco

MILANO – Sotto la gestione Pioli il rendimento di Hakan Calhanoglu è cresciuto in maniera esponenziale. Soprattutto dalla parte finale dello scorso campionato, con la ripresa dopo la sospensione a causa del Covid, il fantasista classe ’94 è diventato sempre più determinante. Un vero e proprio faro per questo Milan. E i numeri sono lì a testimoniarlo: nelle ultime dodici partite fra tutte le competizioni, il turco ha preso parte a ben diciassette marcature della squadra, con la bellezza di otto gol segnati e nove assist serviti. Dati che confermano l’importanza di questo giocatore nello scacchiere rossonero e che mettono ulteriormente in risalto la necessità di rinnovargli il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2021.