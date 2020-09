Milan-Bologna, quattro assenti nella squadra rossonera

MILANO – Il Milan si appresta a scendere in campo a San Siro per l’esordio in campionato, ma deve farlo senza poter contare sul contributo di quattro giocatori: Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Andrea Conti e Rafael Leao. I primi tre sono infortunati e il loro rientro è previsto fra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Per quel che riguarda invece l’attaccante classe ’99, rimasto in quarantena nell’ultimo mese per aver contratto il Covid-19, c’è la possibilità di rivederlo nella lista dei convocati già per la partita contro il Crotone di domenica prossima, dato che oggi è giunta la notizia della sua completa guarigione. Leao ha quindi terminato il periodo d’isolamento e può ricominciare ad allenarsi con la squadra.