Milan-Bologna, i precedenti fra i due allenatori

MILANO – L’esordio del Milan nel campionato di Serie A 2020/2021 si avvicina: alle 20.45, l’arbitro Federico La Penna fischierà il calcio d’inizio della sfida contro il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic. L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate risale allo scorso 18 luglio e il Diavolo s’impose a San Siro con un sonoro 5-1. Stefano Pioli ha un bilancio positivo nelle sfide con il suo collega serbo in Serie A: cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte in dieci incontri. Inoltre, Mihajlovic non ha mai battuto il Milan in tredici occasioni: otto sconfitte e cinque pareggi. Pioli, dal canto suo, ha trovato il successo nove volte su quattordici contro il Bologna.