Milan-Bodo/Glimt: Saelemaekers al posto di Rebic, Brahim per Castillejo. Tonali spera

MILANO – Domani è già tempo di tornare in campo per il Milan, chiamato ad affrontare il Bodo/Glimt in un altro turno preliminare d’Europa League. Mister Pioli potrebbe apportare qualche modifica alla formazione scesa in campo nelle prime due partite stagionali, anche in vista della sfida col Crotone in programma domenica. Alcuni giocatori impiegati contro Shamrock e Bologna potrebbero quindi riposare, come Bennacer, Castillejo e Ibrahimovic. A metà campo Sandro Tonali si candida per un posto dal primo minuto, così come Brahim Diaz scalpita per una maglia da titolare nel reparto offensivo. Rebic, indisponibile per squalifica, lascia il suo posto a Saelemaekers. In difesa scelte obbligate, a causa delle assenze di Romagnoli, Musacchio e Conti. Ecco la probabile formazione rossonera, con i ballottaggi ancora in corso.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Kessié, Tonali/Bennacer, Brahim Diaz/Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers, Ibrahimovic/Colombo.