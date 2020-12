Milan, Bennacer ha recuperato: col Celtic giocherà titolare

MILANO – Buona notizia in casa rossonera. Come riferisce Tuttomercatoweb, Ismael Bennacer, costretto a saltare per infortunio la partita di campionato contro la Fiorentina, ha smaltito l’affaticamento muscolare e potrà essere regolarmente in campo, dal primo minuto, giovedì in Europa League col Celtic. Verosimilmente a fargli spazio sarà Sandro Tonali. L’algerino, dunque, potrà ricomporre la coppia di centrocampo con Franck Kessié. Continuano ad allenarsi a parte, invece, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao: entrambi salteranno sicuramente la sfida contro gli scozzesi e, salvo recuperi-lampo, non ci saranno neppure domenica prossima a Marassi, contro la Sampdoria.