Milan, 29 partite consecutive in Serie A con almeno un gol fatto: eguagliato il record del ’73

MILANO – No Ibra, no problem. Oggi il Milan ha giocato alla grande anche senza il suo fuoriclasse, strapazzando a San Siro la Fiorentina e ottenendo altri tre punti in classifica, con un secco 2-0, firmato da Alessio Romagnoli e Franck Kessié. La squadra rossonera ha consolidato il proprio primato, mettendo in archivio la settima vittoria in nove partite di campionato. Non solo, ma la banda di Stefano Pioli, guidata anche oggi da Daniele Bonera, è arrivata a quota ventinove partite di fila in Serie A con almeno una rete segnata. Nel corso della sua lunga storia, il Milan soltanto una volta ci era riuscito: nella stagione 1972/1973.