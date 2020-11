Milan, 13 punti in più rispetto all’anno scorso

MILANO – Ventuno risultati utili di fila in Serie A. Che il Milan avesse radicalmente mutato registro lo si era capito già nella parte finale della scorsa stagione, ma ora la squadra rossonera sta andando oltre le più rosee aspettative. In questo campionato, dopo nove giornate, la banda Pioli ha totalizzato sette vittorie e due pareggi e comanda la classifica con ventitré punti: cinque lunghezze di vantaggio sul secondo posto. Inoltre, rispetto ad un anno fa, il Milan ha ben tredici punti in più. Dopo il nono turno dello scorso campionato, infatti, la compagine meneghina aveva soltanto dieci punti in classifica. La musica è totalmente cambiata e ora i rossoneri non si pongono più limiti.