Massaro su Galliani: “Gli sarò riconoscente per tutta la vita”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni de Il Giorno, Daniele Massaro, ex bomber del Milan oggi ambasciatore del club rossonero, ha speso parole d’elogio nei confronti di Adriano Galliani: “Lo considero il mio padre calcistico. Gli sarò riconoscente per tutta la vita: mi ha portato dall’oratorio ad alzare la coppa dei campioni con la squadra del mio cuore. Mi gratifica che abbia detto che il suo primo vero colpo di mercato sono stato io. Ogni volta che mi vede mi ricorda i due gol che ho fatto in finale di Champions League”.