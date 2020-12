Massaro: “Milan divertente, i giocatori hanno lo spirito giusto. Ma guai a diventare presuntuosi”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Daniele Massaro, ex attaccante e attuale Brand Ambassador del Milan, si è espresso sulla squadra di Stefano Pioli: “Mi diverte molto. I giocatori sono consapevoli di ciò che fanno. Molti hanno preso autostima e fiducia nei propri mezzi. E’ stato bravo l’allenatore a gestire il gruppo nei momenti più delicati e rimotivare alcuni elementi che si erano adagiati. E’ bello vedere un compagno che va a raddoppiare, a fare una corsa in più per aiutare l’altro. In campo emerge questo spirito, ma attenzione a non essere presuntuosi. Bisogna evitare atteggiamenti sbagliati come abbiamo visto in Europa League, dove si corre il rischio di pensare che la partita sia facile”.

SULLO SCUDETTO – “Quando giocavo l’obiettivo era vincere tutto. Sentendo parlare qualche opinionista il Milan rallenterà, ma intanto è lì e ha le potenzialità per arrivare alla fine mettendo in difficoltà squadre che hanno speso il doppio sul mercato. Il Milan dal canto suo non si deve cullare di essere primo con cinque punti sull’Inter: nessuno regala niente, bisogna continuare a lavorare”.