Marsiglia, Thauvin: “Felice per le 200 presenze, ma ora voglio vincere”

MILANO – Uno dei pezzi pregiati in vista del prossima sessione estiva di calciomercato è indubbiamente Florian Thauvin, in scadenza di contratto col Marsiglia il 30 giugno 2021. Qualora il francese decidesse di non rinnovare, potrebbe unirsi ad un’altra squadra – a costo zero – a partire da luglio. Il Milan ha già messo il giocatore nel mirino da tempo, iniziando anche a sondare il terreno col suo entourage. Lo stesso Thauvin, tramite i canali social del Marsiglia, ha rilasciato un’intervista per parlare della duecentesima presenza con la maglia della squadra transalpina.

LE SUE DICHIARAZIONI – “Questo traguardo per me è motivo di orgoglio. È la mia ottava stagione all’OM, un club che mi sta molto a cuore, come tutti sanno. Sono molto contento di aver giocato tutte queste partite col Marsiglia e di aver fatto anche tanti gol. Spero di continuare così. Per me è fondamentale essere decisivo per la squadra. Ora mi piacerebbe vincere un trofeo, sarebbe molto importante per me”.