Marcus Turam: “Da bambino tifavo Milan, sfidare l’Inter a San Siro sarà emozionante”

MILANO – L’attaccante del Borussia Moenchengladbach, Marcus Turam, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dichiarando di esser stato un sostenitore rossonero da bambino: “Giocare in Italia per me è emozionante. Sono nato a Parma e mio padre è stato tanti anni nel vostro Paese. Scendere in campo in stadi come San Siro è sempre stato un sogno. Quando mio padre giocava nella Juve, tifavo per il Milan e quando è passato al Barcellona tifavo Real Madrid. Ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia. Voglio segnare solo per la mia squadra”.