Marani: “Milan candidato per i primi quattro posti”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani si è espresso sul Milan di Stefano Pioli: “Secondo me può competere per andare in Champions League, ma ovviamente serve una grandissima stagione per arrivare tra le prime quattro. Stasera contro il Bologna giocherà, a parte Ante Rebic, la stessa squadra che è scesa in campo giovedì in Irlanda in Europa League, contro lo Shamrock Rovers; in quell’occasione i rossoneri mi sono piaciuti molto, hanno fatto vedere delle belle cose. Ibra rimane l’assoluto trascinatore dello spogliatoio”.