Marani: “Il Milan sta costruendo un futuro importante”

MILANO – Attraverso i microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Matteo Marani ha parlato del Milan in ottica Europa League: “La situazione del girone si è leggermente complicata, però Milan e Lille hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Sparta Praga e Celtic. Poi Ibra è uno che sposta la Serie A e non è mai facile sostituirlo. Il Milan sta comunque costruendo un futuro importante. A parte la caduta col Lille a San Siro, la squadra rossonera è a 23 partite consecutive con risultati utili. Un bel filotto. Probabilmente il Milan avrebbe meritato anche qualche punto in più in campionato. Ora però deve confermarsi”.