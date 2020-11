Marani: “Il Milan è una squadra vera. Crescita impressionante di Calabria”

MILANO – Il giornalista Matteo Marani, tramite i microfoni di Sky Sport ha commentato ciò che è accaduto sinora nella nona giornata di Serie A: “Il Milan è squadra vera. Lo vedi dall’organizzazione e dalla concentrazione. Attualmente è la squadra che rimane più in partita e ha grande fiducia. Diversi giocatori sono enormemente cresciuti, su tutti direi Calabria. Il suo rendimento in questo momento è migliore di quello di Hakimi e Cuadrado. L’Inter forse sta trovando la giusta quadratura, mentre la Juventus non ce l’ha ancora e per questo è troppo dipendente dai gol di Cristiano Ronaldo. Il Napoli dal canto suo ha due sistemi di gioco: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. L’unica cosa che non deve fare il Napoli è l’ibrido, come accaduto contro il Milan. E poi il Napoli ha un problema grosso: deve vincere lo Scudetto con 4 punti di vantaggio sulla seconda perché ha perso una gara a tavolino e ha un punto di penalizzazione in classifica. E non è una banalità…”.