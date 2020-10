Marani: “Europa League, bisogna considerare il Milan tra le squadre favorite”

MILANO – Il giornalista Matteo Marani, attraverso i microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni d’elogio per la squadra di Stefano Pioli: “Il Milan ha trovato sul mercato delle validissime alternative ai titolari. La campagna acquisti è stata svolta in maniera giusta. Maldini e Massara hanno fatto un lavoro eccezionale. La vittoria così larga e così piena contro lo Sparta Praga la dice lunga sul dominio assoluto dei rossoneri. Non possiamo non mettere questo Milan tra le favorite dell’Europa League”.