Maniero sul derby: “Allenatori in difficoltà. Il ritorno di Ibra può essere decisivo”

MILANO – L’ex attaccante rossonero Filippo Maniero, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del derby di Milano che si svolgerà dopodomani: “Negli ultimi giorni entrambe le squadre sono state penalizzate dal Covid-19. I due allenatori sono in una situazione complicata per le diverse assenze. Per il Milan la buona notizia è sicuramente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic dopo la positività, ma bisognerà vedere la sua condizione fisica dato che non gioca da un po’. La differenza sarà fatta dalla condizione, non solo fisica ma anche psicologica, delle squadre”.