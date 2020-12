Maldini: “Scudetto? Juve, Inter e Napoli favorite. Ma noi non ci faremo da parte…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato anche della lotta Scudetto che, al momento, vede la squadra rossonera in testa con cinque lunghezze di vantaggio sul secondo posto: “Dall’Inter mi aspetto una grande crescita, poi c’è la Juventus che ha un allenatore giovane e logicamente bisogna assorbire metodi nuovi. Per me Juve, Inter e anche Napoli lotteranno sino alla fine per vincere lo Scudetto. Noi però non ci faremo da parte…”.