Maldini: “Ecco com’è iniziata la mia avventura da dirigente”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato di come sia iniziata la sua avventura da dirigente del Milan: “E’ stata una cosa piuttosto improvvisa. Ero a Miami e mi ha chiamato Leonardo: ‘Devi essere qua tra dieci giorni, dobbiamo partire insieme, ti voglio con me’. E’ stato facile dire di sì. Nel recente passato c’è stata la possibilità di entrare nell’altro gruppo dirigenziale, con Fassone e Mirabelli, ma non ci siamo trovati d’accordo su determinate cose. La mia scelta, nonostante un interessamento del Paris Saint-Germain sempre attraverso Leonardo, è sempre stata legata ai colori rossoneri”.