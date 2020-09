Maccarone: “Occhio al Milan, può fare una grandissima stagione”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, Massimo Maccarone, ex centravanti dell’Empoli, ha parlato anche del Milan di Pioli: “Spero che inizi il nuovo campionato come ha finito lo scorso, con grande ritmo e determinazione. Sono contento per Pioli, merita un’opportunità importante come questa. Nella squadra rossonera ci sono molti giovani forti: con i nuovi acquisti e la conferma di un leader assoluto come Ibrahimovic, il Milan può fare davvero bene e togliersi grandi soddisfazioni”.