Luis Fabiano svela: “Ero ad un passo dal Milan, poi…”

MILANO – L’ex stella del Siviglia, Luis Fabiano, ha svelato in un’intervista a Sport Tv un retroscena di mercato sul Milan: “Quando ero al Siviglia ho ricevuto offerte da Real Madrid e Barcellona. Il presidente però mi ha rinnovato il contratto, dicendomi che avrei potuto andar via l’anno successivo. Poi stavo per trasferirmi al Milan. Il contratto che mi aveva proposto era buono e le cifre erano state pattuite, ma il presidente voleva altri soldi. La dirigenza del Milan è stata ‘fregata’ e ha deciso di prendere Ibrahimovic. Poi mi sono infortunato e sono tornato al San Paolo, nel 2011”.