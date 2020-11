Lucchesi: “Milan, non provare a tenere Calhanoglu a tutti i costi. Se vuole andar via…”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il dirigente Fabrizio Lucchesi si è espresso anche sulla trattativa per il rinnovo fra il Milan e Calhanoglu: “La richiesta del giocatore è alta. Il club potrebbe provare ad articolarla spalmandola in più anni e aggiungendo dei bonus. Tuttavia, se il ragazzo non vuole rinnovare, vada pure via. Non voglio parlare di moralità o di etica, tanto il calcio è un fatto di mercato: se c’è chi gli offre i soldi che vuole lui, vada pure a prenderli. Voler tenere qualcuno a tutti i costi danneggia la squadra, perché ognuno a quel punto vuole ridiscutere la sua posizione economica. Per me, qualora Calhanoglu non volesse mettersi all’ascolto, dovrebbe esser lasciato andare”.