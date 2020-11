Longhi: “Icardi? Troppo diverso da Ibra. Io prenderei Dzeko…”

MILANO – Attraverso i microfoni di Telelombardia, il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e delle voci di mercato che accostano Mauro Icardi al Milan: “È quasi impossibile sostituire uno come Ibra. Icardi è diverso dallo svedese, ha bisogno di una squadra che lo supporti costantemente per trovare la via del gol. In ogni caso, Icardi è meno forte di Ibrahimovic. Un possibile sostituto, per caratteristiche fisiche e tecniche, è Edin Dzeko della Roma, che non è più giovanissimo ma ha qualche anno in meno di Zlatan”.