Locatelli: “Milan-Bologna partita aperta, mai fidarsi troppo dei pronostici…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Resto del Carlino, Thomas Locatelli, doppio ex di Milan-Bologna, ha parlato della sfida che lunedì sera contrapporrà le sue vecchie squadre: “Da tifoso voglio pensare che quella che sta per cominciare per il Bologna sarà una grande stagione: guai se non fosse così. Con la maglia rossoblu ho avuto modo di firmare una vittoria proprio contro il Milan a San Siro; mai fidarsi dei pronostici sfavorevoli, spesso il campo dice tutt’altro. E’ una partita assolutamente aperta. Ibrahimovic? Non sposta più gli equilibri come un tempo, però moltiplica le motivazioni dei compagni: con lui accanto tutti danno di più e giocano meglio”.