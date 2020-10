Locatelli, frecciata al Milan: “Il Sassuolo ha creduto in me, qualcun altro invece…”

MILANO – Sta attraversando un periodo d’oro Manuel Locatelli, protagonista in Serie A col Sassuolo (attualmente secondo in classifica) e in Nazionale. Il centrocampista classe 1998, cresciuto nel vivaio del Milan, ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il Sassuolo ha dimostrato di credere in me, dopo che alcuni non l’avevano fatto. Adesso sono più completo, con il lavoro svolto ogni giorno assieme ai miei compagni e a mister De Zerbi e grazie a tutta la fiducia che mi è stata data. Il segreto è nell’equilibrio che ho trovato dentro di me”.