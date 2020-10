Lippi: “Maldini e Pioli? Fortunatamente sono rimasti. Milan, che errore che stavi per fare…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale, Campione del Mondo nel 2006, ha parlato anche di Milan: “C’è molto di Paolo Maldini nella crescita di questa squadra. Sarebbe stato un errore enorme mandare via lui e Pioli. Fortunatamente il Milan si è rigenerato dopo il lockdown e Stefano ha potuto continuare a fare il proprio lavoro, creando un gruppo solido. Nel frattempo Maldini è tornato ad avere potere decisionale e ha preso giocatori molto forti. Adesso vedo una squadra convinta e unita, in grado di competere per un posto in Champions League. Finora ha sempre vinto nonostante diverse assenze pesanti. Il Milan sta tornando ad avere una grande mentalità”.