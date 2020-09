Lione, Juninho: “Depay? Non è arrivata alcuna offerta”. Frenata per Paquetà?

MILANO – Il Lione ha messo nel mirino Lucas Paquetà, centrocampista inserito dal Milan nella lista dei cedibili. Tuttavia, la società francese deve monetizzare prima di poter presentare un’offerta economica importante. La dirigenza rossonera chiede infatti 23 milioni di euro e, senza cessioni, il Lione non può tentare l’assalto al brasiliano. Nonostante sembrassero molto vicine un paio di operazioni in uscita (soprattutto Memphis Depay), Juninho Pernambucano, direttore sportivo dei francesi, ha smentito in modo netto.

LE SUE PAROLE RIPORTATE DA TMW – “Per ora non c’è alcuna offerta per questo giocatore. Non abbiamo ricevuto proposte. Barcellona? A noi non è arrivata nemmeno una chiamata per sapere il prezzo. Quello che ho capito è che se Memphis rimarrà, sarà felice di aiutarci a disputare una buona stagione”. A questo punto, quindi, è difficile immaginare un’offerta del Lione per acquistare Paquetà.