MILANO – Daniele Bonera, pronto a sostituire nuovamente Stefano Pioli sulla panchina del Milan, ha diramato la formazione che alle 18.55 scenderà in campo contro il Lille. Nell’undici titolare figurano anche Theo Hernandez e Ismael Bennacer; per loro si tratta della cinquantesima presenza, fra tutte le competizioni, con la maglia rossonera. Una bella soddisfazione per due dei migliori elementi della squadra meneghina, entrambi acquistati nell’estate del 2019.