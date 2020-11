Lille, Galtier: “Questa partita può essere decisiva per il primo posto nel girone”

MILANO – L’allenatore del Lille, Christopher Galtier, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita d’Europa League contro il Milan: “Dobbiamo giocare con grande mentalità e fiducia, proponendo il nostro calcio. Non dobbiamo essere precipitosi, cercando però di giocare in modo rapido. E’ una partita molto importante, probabilmente decisiva per il primo posto nel girone. Il Milan è favorito, ma se vinciamo prendiamo grande fiducia. Tuttavia, per ottenere la vittoria c’è bisogno di fornire una prestazione di altissimo livello. Dobbiamo fare qualcosa in più del solito”.