Lille, Galtier: “La vittoria dell’andata ci ha dato fiducia. L’assenza di Ibra non ci rende favoriti”

MILANO – L’allenatore del Lille, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d’Europa League contro il Milan: “La prestazione dell’andata ci ha dato fiducia. Quello di domani è un incontro molto importante per l’esito del girone. Sappiamo che il Milan è fortissimo, non a caso è capolista in Serie A. A San Siro abbiamo dato tanto e abbiamo fatto molto bene, ma domani sarà un’altra partita. Mi aspetto dal Milan una prova diversa rispetto a quella di tre settimane fa”.

SULL’ASSENZA DI IBRA – “E’ un giocatore straordinario, che dà qualcosa in più al Milan. La sua assenza però non ci rende favoriti. Non dobbiamo cadere nel tranello di sentirci favoriti. Non ci sarà nemmeno Leao, ma sono sicuro che sarà una partita durissima. A Milano abbiamo vinto con il nostro modello di gioco, ma dobbiamo essere bravi a ripeterci, anche se non sarà per niente facile”.