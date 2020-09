L’emozione di Colombo: “Ho dato il massimo per arrivare fin qui, segnare a San Siro è incredibile”

MILANO – Ieri sera, con il gol realizzato contro il Bodo/Glimt, Lorenzo Colombo è diventato il calciatore più giovane a segnare in Europa League nella storia rossonera, riuscendo a sostituire nel migliore dei modi Zlatan Ibrahimovic. Ai microfoni di DAZN, il centravanti classe 2002 ha espresso la propria soddisfazione: “Era una grande occasione per me, non potevo farmela sfuggire. Ho dato sempre il massimo per arrivare fin qui, ora mi godo questo momento. Segnare a San Siro è un’emozione unica, anche se purtroppo non ho potuto farlo davanti ai tifosi. Sono molto contento ma so che c’è tanto da lavorare, non ho ancora fatto niente. Mercato? Resto qui. Sono al Milan fin da bambino e ci voglio restare a lungo, perché è il club dove sono cresciuto”.