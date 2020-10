Ledesma: “Pioli determinante nella ricostruzione del Milan, merita questi risultati”

MILANO – L’ex centrocampista Cristian Ledesma, in un intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato di Stefano Pioli, allenatore con cui ha lavorato nella Lazio: “Ricordo un tecnico molto preparato e pignolo su come affrontare gli avversari. Con lui ho giocato pochissimo, ma non per questo lo critico. In quell’anno che l’ho avuto l’ho visto pronto. Ha avuto una grossa opportunità al Milan e la sta sfruttando al meglio. E’ stato ingaggiato in una situazione complicata e ha saputo portare risultati. E’ stato partecipe della ricostruzione del Milan, guadagnandosi tutto ciò che ora ha in mano”.