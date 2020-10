Leao: “Ringrazio il mister per la fiducia”

MILANO – Al termine della partita vinta contro lo Spezia, Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Ringrazio mister Pioli per la fiducia. E’ stato molto importante per me scendere in campo questa sera. Cerco sempre di aiutare la squadra, in qualsiasi ruolo. Meritiamo questa vittoria e siamo felici di essere a punteggio pieno in classifica. Dopo il lockdown abbiamo fatto grandi partite, ora stiamo continuando nel migliore dei modi. Il derby? Passo dopo passo, sappiamo che è una partita molto importante: è un derby, noi siamo il Milan e dobbiamo sempre provare a vincere. Anche loro hanno grandi giocatori, ma noi dobbiamo sempre pensare ai tre punti”.