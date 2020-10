Krunic su Pioli: “Lo ringrazio per la fiducia, sono rimasto grazie a lui”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato della sua permanenza al Milan nonostante in estate sembrasse certo il suo trasferimento: “Purtroppo la scorsa stagione sono stato penalizzato dai problemi fisici, ma devo ringraziare la società per aver puntato e creduto ancora in me. Sono molto grato soprattutto al mister, che mi dà tanta fiducia. Sono rimasto qui anche grazie a lui. Ricevere la stima da parte di club e allenatore è fondamentale per me. Spero di poter dare un contributo sempre più grande alla squadra”.