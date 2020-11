Kjaer: “Siamo cresciuti molto, nel Milan bisogna vincere”

MILANO – Nel corso della conferenza stampa odierna, Simon Kjaer, difensore rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo cresciuti molto da quando sono arrivato qui, ora siamo una squadra in salute. Il modo con cui lavoriamo insieme è importante, abbiamo fatto un percorso fantastico, grazie al mister e allo staff. Siamo contenti di quello che stiamo facendo ma dobbiamo continuare a giocare dando il massimo in ogni singola partita. Quando vieni nel Milan sai perfettamente che lotti per vincere e non per fare vacanze”.