Kharja sullo Scudetto: “La Juve farà fatica. Occhio al Milan, Ibra ha vinto ovunque…”

MILANO – L’ex centrocampista marocchino Houssine Kharja, contattato dai microfoni di TMW, si è espresso sulla lotta Scudetto in Serie A: “E’ chiaro che la Juventus parte favorita, ma quest’anno farà fatica. Mi diverte il Sassuolo, che ormai è una grande realtà del campionato italiano. Anche il Napoli sta facendo molto bene e ha giocatori fortissimi. Poi va considerato il Milan: ha un campione come Ibrahimovic che ha vinto campionati dappertutto. Personalmente, però, spero vinca l’Inter, squadra in cui ho giocato e a cui sono rimasto affezionato. Adesso comunque è presto per fare previsioni. Il girone di ritorno sarà decisivo”.