Kessié: “Vinta una partita molto dura, dobbiamo continuare a seguire Ibra”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan TV, Franck Kessié ha parlato della vittoria contro l’Udinese, a cui ha contribuito con un gran gol: “Eravamo pronti a questo tipo di partita. Sapevamo che giocare sul campo dell’Udinese è molto difficile. Quella bianconera è una squadra molto forte, soprattutto fisicamente, noi abbiamo messo a punto quello che avevamo preparato. Sono felice anche per il gol, che è stato molto bello. Siamo un gruppo unito, stiamo passando un momento magnifico e dobbiamo continuare ad aiutarci. Ibra? E’ un grandissimo campione, giocare con lui fa ovviamente molto piacere. Sta dimostrando ancora una volta tutte le sue qualità. Fa gol e assist: aiuta molto la squadra e noi dobbiamo seguirlo per arrivare il più in alto possibile”.