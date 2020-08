Kessié, spunta il retroscena: c’è stata l’offerta dell’Inter, ma il Milan…

MILANO – Spunta un retroscena svelato dal quotidiano Tuttosport su Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, autore di un grandissimo finale di stagione, era stato cercato concretamente dall’Inter nello scorso mercato di gennaio. Antonio Conte lo aveva individuato come il rinforzo ideale per la mediana e il club nerazzurro aveva proposto uno scambio con Vecino o Gagliardini. Il Milan però voleva soldi e non contropartite tecniche, così ha rispedito al mittente l’offerta. Scelta quantomai indovinata e ripagata da Kessié con prestazioni di altissimo livello dalla ripresa del campionato.

