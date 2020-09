Jordan: “Juve favorita per lo Scudetto, ma attenzione al Milan…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo, Joe Jordan, ex attaccante del Milan, ha inserito anche la squadra rossonera tra le candidate alla vittoria dello Scudetto: “La favorita resta la Juventus, ma spero ci siano delle sorprese. Magari anche il Milan, che seguo sempre con grande affetto. E’ partito bene e se le cose continuano a girare in questo modo, può dire la sua anche nella lotta al titolo. Pirlo? Mi ricorda un po’ la scelta fatta dal Chelsea con Lampard. Pirlo è stato un grande campione e, di conseguenza, viene seguito e stimato dai giocatori. Vediamo come se la cava”.