Jankulovski: “Il Milan sta tornando grande”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, l’ex terzino Marek Jankulovski ha parlato della squadra di Stefano Pioli: “Mi aspettavo un Milan in fiducia, ha finito bene il campionato scorso e adesso si vede che ha tranquillità, certezze e consapevolezza. I rossoneri sono in forma e sono forti, lo dicono i risultati e i numeri: fare gol in ogni partita non è facile. Questo è buon segno per il prosieguo della stagione. Stasera affronterà una squadra dalla storia importante, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate: lo Sparta Praga non vince più campionati e non entra più in Champions League. E’ una società che sta pian piano risollevandosi. Il Milan è molto più forte e anche più in forma, poiché in Repubblica Ceca il campionato è fermo ormai da un mese”.