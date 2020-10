Jackson Martinez: “Nel 2015 ero a un passo dal Milan”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Jackson Martinez, ex centravanti che oggi si occupa di musica e ha da poco lanciato il suo singolo ‘Escucha’, ha parlato di quando il Milan provò a portarlo all’ombra della Madonnina: “Nell’estate 2015 sono stato vicinissimo al Milan. Venivo da tre stagioni di alto livello nel Porto, con cui avevo segnato quasi 100 gol e vinto 3 titoli come capocannoniere della Primeira Liga. Inoltre avevo conquistato insieme ai miei compagni il campionato e 2 Supercoppe di Portogallo. Alla fine però, anziché i rossoneri, l’ha spuntata l’Atletico Madrid”.