Italiano: “Milan in grandissima forma, nella ripresa siamo crollati fisicamente”

MILANO – L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita persa a San Siro contro il Milan: “Per lunghi tratti abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra in formissima come il Milan. Credo che siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo. I ragazzi hanno dato battaglia per lunghi tratti della gara, ma abbiamo commesso degli errori sui quali dobbiamo assolutamente lavorare. Se caliamo fisicamente e lasciamo campo ad una squadra come il Milan, veniamo inevitabilmente puniti. Voglio comunque guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo creato i presupposti per fare gol e abbiamo fatto vedere buone cose. Ora affrontiamo la sosta lavorando e cercando di migliorare ancora”.