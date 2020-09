Il Saint-Etienne blinda Fofana: “Rimane qui”

MILANO – Il Saint-Etienne ha blindato il proprio difensore Wesley Fofana, spegnendo le voci di mercato che, nelle scorse settimane, lo hanno accostato al Milan ed altre società. Con alcune dichiarazioni riportate da TMW, ne ha parlato direttamente Claude Puel, allenatore della squadra francese: “Wesley sta crescendo, ma essendo molto giovane ha ancora bisogno di tempo per maturare. Ha fatto sicuramente dei progressi, ma la strada è lunga. Ora è nel club giusto per continuare il suo percorso in totale tranquillità. Ha diciannove anni e soltanto diciassette partite in Ligue 1: resterà qui per proseguire il suo cammino e migliorare ulteriormente”.