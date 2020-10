Il pronostico di Caressa: “Ecco come finisce il derby”

MILANO – Il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, intervistato dalle frequenze di Radio Deejay, ha espresso il proprio pronostico sul derby meneghino in scena oggi a San Siro: “Mi sembra che il Milan abbia buone possibilità di ottenere i tre punti viste le tante assenze in casa Inter. Per i giocatori di Pioli è una ghiotta occasione da sfruttare. Tuttavia secondo me finisce in parità. Do due marcatori per parte: Vidal e Lukaku tra i nerazzurri, Calhanoglu e Daniel Maldini tra i rossoneri”.