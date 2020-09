Il portiere dello Shamrock provoca: “Del Piero è il più forte che abbia mai visto, chissà se Ibra…”

MILANO – Fra poche ore il Milan scenderà in campo per il proprio debutto stagionale, affrontando nei preliminari d’Europa League gli irlandesi dello Shamrock Rovers. In un’intervista ai microfoni del quotidiano scozzese ‘Glasgow Times’, il portiere dello Shamrock, il trentottenne Alan Mannus, ha tirato una frecciatina a Zlatan Ibrahimovic: “Ho avuto il privilegio di giocare contro Alex Del Piero, forse il calciatore più forte che abbia mai incontrato in carriera. Sono curioso di vedere se Ibra sia più forte di lui. A fine partita lo scopriremo…”.