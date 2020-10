Il Milan è un treno: da giugno ad oggi ha conquistato 15 punti in più della Juve

MILANO – Lo scorso 22 giugno, dopo una pausa di tre mesi a causa della pandemia, ricominciava il campionato 2019/2020 per la squadra di Stefano Pioli e, simultaneamente, nasceva un nuovo Milan. Nuovo non nei giocatori, ma nell’atteggiamento, nella mentalità, nella convinzione e nella fiducia nei propri mezzi. Non può essere un caso che da quel giorno ad oggi, tra la parte finale della scorsa stagione e l’inizio di quella attuale, il Diavolo non abbia mai perso. Sedici risultati utili consecutivi in Serie A, diciannove considerando anche i preliminari d’Europa League. Il Milan è la squadra italiana che in questo in questo lasso di tempo ha totalizzato più punti e, come sottolinea il portale ‘Kickest’, ne ha conquistati ben 15 in più della Juventus.