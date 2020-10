Il doppio ex Scarnecchia: “Milan-Roma sfida apertissima. Pioli più tranquillo rispetto a Fonseca”

MILANO – Roberto Scarnecchia, doppio ex di Milan-Roma, ha parlato a TMW Radio della sfida di questa sera fra rossoneri e giallorossi: “Finora ho visto due squadre in salute. Ottimo l’inizio di campionato del Milan, con un Ibrahimovic impressionate. Se tiene, visto che non è giovanissimo, può far bene anche in Europa League. Mi è piaciuta anche la Roma, credo sarà una partita con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra. Pioli e Fonseca? Sono due allenatori che stanno facendo un ottimo lavoro. Pioli è più tranquillo rispetto a Fonseca, che invece riceve più critiche. Ma per me sono allo stesso livello”.