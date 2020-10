Ielpo: “Ora il Milan sa di poter giocare alla pari contro chiunque”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, Mario Ielpo, ex portiere del Milan, si è espresso sul pareggio maturato ieri sera a San Siro contro la Roma: “Il Milan non ha mai rischiato di perdere la partita, ha giocato con personalità. Nei gol che ha subìto ci sono stati errori individuali e, in occasione del rigore, una clamorosa svista arbitrale. Ora nel Milan c’è la consapevolezza di poter affrontare gli avversari alla pari. Ad esempio ieri ho visto un Leao con l’atteggiamento giusto, cosa che prima non accadeva sempre”.